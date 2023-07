Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230727 - 0894 Frankfurt - Innenstadt: Versuchte räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (27. Juni 2023) wurde einem 42-Jährigen eine Begegnung mit drei Unbekannten in einer Parkanlage in der Innenstadt zum Verhängnis. Die drei Täter versuchten an die Wertsachen des Geschädigten zu kommen und traten und schlugen auf diesen ein. Letztlich flüchteten sie unerkannt und ohne Beute.

Der 42-jährige Geschädigte verweilte gegen 01:05 Uhr auf einer Parkbank in der Grünanlage der Friedberger Anlage zwischen Zeil und Friedberger Tor, als sich eine dreiköpfige Personengruppe neben ihn gesellte. Es entwickelte sich ein unverfängliches Gespräch, in dessen Verlauf die Gruppierung den Geschädigten nach Zigaretten und Marihuana fragte. Doch statt gemeinsam zu Rauchen, schlugen und traten die drei Unbekannten nun auf den 42-Jährigen ein und forderten dessen Handy sowie Bargeld. Der Geschädigte verwehrte sich dieser Forderung und schrie um Hilfe. Ein Spaziergänger wurde auf die Situation aufmerksam und kam dem Geschädigten zur Hilfe. Unterdessen flüchteten die drei Täter in Richtung Friedberger Tor. Der Geschädigte erlitt diverse Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Gruppierung liegt derzeit nur eine vage Beschreibung vor. Gesucht werden drei Männer. Alle waren dunkel gekleidet und ca. 170 cm groß. Zwei hatten eine kräftige und einer eine schmale Statur. Sie hatten wie der Geschädigte auch ein südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Personen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim örtlich zuständigen Polizeirevier (1. Polizeirevier) telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 zu melden.

