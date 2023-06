Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230615-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Edeka Markt in Bredenbek gesucht

Bredenbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Unbekannte Täter drangen am 15.06.2023 zwischen 01.00 - 01.20 Uhr in den E-aktiv Markt in der Kieler Straße 2A in Bredenbek ein und stahlen dort aus dem Geschäft einen Behälter mit mehreren Briefmarkenrollen.

Der oder die Täter zerstörten mittels eines Gullydeckels die Glaseingangstür des Geschäftes, dies war gegen 01.05 Uhr, mehrere Anrufer meldeten einen lauten Knall bei der Polizeileitstelle in Kiel. Mehrere Streifenwagen eilten zum Einsatzort, die Täter waren aber mittlerweile geflüchtet.

Einige Zeugen haben noch gehört, wie ein Fahrzeug vom Tatort weg fuhr.

Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach weiteren Zeugen oder Hinweisgebern. Wer hat in der besagten Nacht in der Kieler Straße in Bredenbek verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachten können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

An dem Geschäft entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro, zur Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

