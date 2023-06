Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230614-4-pdnms Zeugen nach Einbruch in der Leinestraße in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Werkstatthalle in der Leinestraße in Neumünster eingebrochen und haben dort hauptsächlich Kupfer und Bronze / Rohstoffe gestohlen, der Diebesgutwert dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Wann die Täter zugeschlagen haben, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, bemerkt wurde der Einbruch am 13.06.2023 um 22.00 Uhr durch einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma.

Der oder die Täter waren vermutlich mit einem größeren Fahrzeug an das Objekt herangefahren, hatten ein Fenster zur Werkstatt aufgehebelt und dann das Kupfer und die Bronze in ihr Fahrzeug umgeladen.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat vor dem 13.06.2023, 22.00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Leinestraße in Neumünster machen können, wer kann Hinweise zu größeren Mengen an Kupfer und Bronze geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

