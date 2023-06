Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230614-3-pdnms Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten, B 77, Rendsburg

B 77, Rendsburg (ots)

B 77/Rendsburg/Am 14.06.2023 um 07.40 Uhr ereignete sich auf der B 77 Höhe Ahrenstedt ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Der 88 Jahre alte Fahrer eines Skoda Octavia kam aus Richtung Kropp und fuhr in Richtung Rendsburg. In Höhe Ahrenstedt musste er verkehrsbedingt seine Fahrt verlangsamen bis nahezu zum Stillstand. Die drei nachfolgenden PKW verringerten ebenfalls ihr Tempo. Der 18 Jahre alte Fahrer eines VW Tiguan erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den letzten PKW, einen VW Golf auf und schob diesen auf den davor fahrenden PKW, einem Subaru auf. Dieser wurde die Wucht des Aufpralls nach rechts in den Graben geschoben. Zuvor wurde der Subaru jedoch auf den vor ihm fahrenden VW Passat aufgeschoben. Der wiederum auf den Octavia geschoben wurde. Durch die Kollisionen wurden der 17 Jahre alte Beifahrer des VW Tiguan sowie die 18-jährige Fahrerin des VW Passats leichtverletzt und kamen in die Imlandklinik nach Rendsburg. Alle weiteren an dem Unfall beteiligten Personen wurden durch die vier eingesetzten RTW-Besatzungen sowie von zwei eingesetzten Notarztwagen-Besatzungen begutachtet und brauchten zunächst keine weitere ärztliche Versorgung. Während der Versorgung der Beteiligten war die B 77 voll gesperrt. Anschließend konnte die Fahrspur in Richtung Kropp freigeben werden. Nachdem alle Fahrzeuge von der Unfallstelle entfernt wurden, konnte die B 77 ab 10.24 Uhr in beide Richtungen wieder freigegeben werden. Zur Schadenshöhe könne noch keine Angaben gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell