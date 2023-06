Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: jugendliche Täter berauben 14-Jährigen am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Mittwochnachmittag (07.06.2023) gegen drei jugendliche Tatverdächtige, die gegen 17.40 Uhr am Bahnhof in Korntal einen 14-Jährigen beraubten. Zunächst bewarfen die drei Tatverdächtigen ihr Opfer mit Flaschen und schlugen und traten auf den 14-Jährigen ein, als dieser in Richtung der Bahnhofsunterführung hinunter ging. Sie forderten Bargeld und stahlen dann sein Handy samt Ladekabel. Mehrere Zeugen wurden letztlich auf die Auseinandersetzung aufmerksam und eilten dem 14-Jährigen zur Hilfe. Hierauf ergriffen die Täter zu Fuß die Flucht. Währenddessen schleuderte einer das Handy des Opfers gegen eine Wand und ließ es beschädigt zurück. Die alarmierte Polizei fahndete sogleich nach den Geflüchteten. Anhand von Zeugenhinweisen gelang es einen 14- und einen 15-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Solitudeallee und der Zuffenhauser Straße zu stellen. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeiposten Korntal-Münchingen gebracht. Der dritte Komplize konnte flüchten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen an Erziehungsberechtige übergeben. Das leicht verletzte 14-jährige Opfer wurde von seiner Mutter abgeholt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell