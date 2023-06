Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 14:30 Uhr wurden beide Beteiligten leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Hierzu kam es, nachdem der 75-jährige Fahrer eines VW Golf von der Schlosshaldenstraße in die Schwieberdinger Straße einfuhr und hierbei die Vorfahrt des 22-jährigen, in ortsauswärtiger Richtung fahrenden Audi-Lenkers missachtet hatte. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab und mehrere Meter abseits der Straße in einem Bachbett zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verletzungen der Beteiligten sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Neben 3 Streifen des Polizeireviers Ditzingen waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell