Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz-Enzweihingen: Diebstahl aus Eierautomat - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr wurde der Eierautomat im Sankt-Johännser-Ring in Enzweihingen geöffnet und daraus sowohl drei Packungen Eier als auch die Wechselkassette mit Münzgeld entwendet. Ein Tatverdacht richtet sich gegen zwei Jugendliche, die von einem Zeugen beobachtet wurden, wie sie gegen 12.30 Uhr die entleerte Wechselgeldkassette zurück brachten und wieder in den Automaten einsetzten. Mutmaßlich sind die Täter im Besitz eines Art Nachschlüssels, da der Automat gewaltfrei geöffnet werden konnte. Die beiden etwa 12 Jahre alten Jungs waren zusammen auf einem E-Scooter unterwegs. Während der Eine eher schlanker Gestalt war und mit einer schwarzen Hose bekleidet war, war der zweite Junge eher übergewichtig und hatte Sommersprossen. Außerdem war er mit einem auffällig roten Fußballtrikot mit der Nummer 8 bekleidet. Beide hatten schwarze Haare und braune Augen. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz unter der 07042/941-0 oder unter vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell