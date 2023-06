Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Nachtrag zu Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Ludwigsburg (ots)

Wie wir am Dienstag (06.06.2023) berichteten, kam es in Rutesheim zu mehreren Sachbeschädigungen in Form von Farbschmierereien (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5526887). Der Polizeiposten Rutesheim konnte zwischenzeitlich einen 19-Jährigen ermitteln, der im Verdacht steht, für die Beschmutzung des Briefkastens des Polizeipostens sowie der Schmiererei am Friedhof verantwortlich zu sein. In beiden Fällen konnten die Farbantragungen mit erheblichem Aufwand wieder entfernt werden.

Für die Sachbeschädigung in Form von Graffiti an dem Geräteschuppen auf dem Gelände des Bühl-Stadions werden nach wie vor Zeugen gesucht. Diese können sich unter der Tel. Tel. 07152 999 100 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Rutesheim in Verbindung setzen.

