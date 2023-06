Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unfallflucht auf der L 1100

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (06.06.2023) gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße 1100 von Hochberg kommend in Richtung Neckargröningen ereignete. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker, der in Richtung Neckargröningen fuhr, kam aus noch unbekannter Ursache kurz nach der Einmündung des sogenannten "Soldatensträßles" (Kreisstraße 1666) auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Unbekannte seitlich mit einem entgegenkommenden 38 Jahre alten LKW-Lenker zusammen. Durch den Zusammenstoß löste sich der Außenspiegel vom PKW des Unbekannten und wurde auf den Mercedes eines 80-Jährigen geschleudert, der sich hinter dem LKW befand. Im Anschluss setzte der Unbekannte, der vermutlich einen schwarzen Kleinwagen der Marke Hyundai lenkte, seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell