POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: folgenschwerer Arbeitsunfall fordert eine schwer und eine leicht verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ereignete sich am Dienstag (06.06.2023) gegen 12.40 Uhr im Wannenweg in der Nähe des Steinbruchs außerhalb Hirschlandens ein folgenschwerer Arbeitsunfall. Ein 62 Jahre alter Mann und sein 44-jähriger Kollege wollten ein Werbebanner am Wasserturm anbringen. Hierzu nutzten sie einen LKW mit einem Arbeitsbühnenaufbau. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen stellten die Männer den LKW zwischen dem Wasserturm und einer Hochspannungsleitung ab. Während sich der 62-Jährige im Korb der Arbeitsbühne befand, die auf etwa sieben bis acht Meter ausgefahren war, stand der 44-Jährige am Boden, ohne Sichtkontakt zu seinem Kollegen. Der Korb war in Richtung des Wasserturms ausgerichtet. Im weiteren Verlauf kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Übertragung elektrischer Energie von der Hochspannungsleitung auf den LKW und den 62 Jahre alten Mann. Der 44-Jährige wollte seinem Kollegen zur Hilfe eilen und kam hierbei in Kontakt mit dem Fahrzeug, worauf er ebenfalls durch einen Stromschlag verletzt wurde. Das Fahrzeug begann in der Folge zu brennen, was dazu führte, dass der Arbeitsbühnenkorb, in dem sich der 62-Jährige weiterhin befand, zu Boden stürzte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW brannte nahezu vollständig aus. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 120.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen befand sich mit fünf Fahrzeugen und 31 Wehrleuten vor Ort. Derzeit wird der Bereich um den Unfallort mittels Notstrom versorgt. Zur Klärung der Unfallursache wurde die Gewerbeaufsicht des Landratsamts Ludwigsburg hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

