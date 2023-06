Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht in der Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Dienstag (07.06.2023) gegen 14:00 Uhr die Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen in Richtung Innenstadt. Hierbei soll der unbekannte Fahrer eines metallisch braunen SUV auf dem mittleren der drei Fahrspuren unterwegs gewesen sein. Zur gleichen Zeit fuhr eine 75-jährige VW-Lenkerin aus einer Hofeinfahrt, auf Höhe eines gegenüberliegenden Parkhauses, auf die rechte Fahrspur der Stuttgarter Straße. Hier soll es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen sein. Der Sachschaden an dem VW wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Nach dem Verkehrsunfall machte sich der unbekannte Fahrzeuglenker des SUV über die Stuttgarter Straße in Richtung Innenstadt aus dem Staub. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum unbekannten Fahrer des SUV machen können.

