LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 46-Jährige parkte ihren BMW in der Straße "Am Bahnhof". Ein oder mehrere Unbekannte öffneten in der Folge gewaltsam das Fahrzeug und entwendeten unter anderem Schuhe. Während der Wert des Beutegutes auf 200 Euro geschätzt wird, schlägt der entstandene Sachschaden mit circa 1.000 Euro zu Buche. Die Tatzeit liegt zwischen dem 01. Dezember, 20.00 Uhr und dem 02. Dezember, 10.45 Uhr. ...

