Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Johanniter-Krankenhaus Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(fre) Am Montag, den 11.07.2022, in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 12:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Johanniter-Krankenhaus in Gronau (Leine) in der Johanniterstraße ein grauer KIA beschädigt. Ein unbekannter Verursacher beschädigte diesen an der hinteren Beifahrerseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 800 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

