Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar, Mundelsheim und Pleidelsheim: Jugendschutzkontrollen in Lebensmittelmärkten

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar führte am Dienstag (06.06.2023) zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr in den Gemeinden Freiberg am Neckar, Mundelsheim und Pleidelsheim Testkäufe von Alkohol durch. Ziel war die Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Die Kontrollen wurden von zwei 17 Jahre alten Schülerinnen unterstützt. Überprüft wurden insgesamt fünf Lebensmittelmärkte. In drei von ihnen wurde an die beiden Jugendlichen hochprozentiger Alkohol verkauft, welcher erst ab 18 Jahren erworben werden darf. Das Verkaufspersonal und die Geschäftsführungen der betroffenen Märkte müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell