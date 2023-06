Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Leonberg: Fahrzeug kollidiert mit der Mittelleitplanke und kippt auf die Seite

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (08.06.2023) um 13:39 Uhr befuhr der 64-jährige Fahrer eines Hyundai Tucson die BAB 8 von Stuttgart kommend in Richtung Leonberg. Er fuhr auf dem zweiten von vier Fahrstreifen. Als er kurz vor der Anschlussstelle Leonberg Ost auf den dritten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er die dort fahrende 50-jährige Lenkerin eines Ford Fusion. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Ford-Fahrerin nach links aus und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Hierdurch kippte das Fahrzeug auf die Beifahrerseite. Zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam es nicht. Die Fahrzeuglenkerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur medizinischen Versorgung war auch ein Rettungshubschrauber am Einsatzort, weshalb die Richtungsfahrbahn zwischen Stuttgart und Leonberg Ost für circa eine Stunde voll gesperrt werden musste. Es kam zu einem leichten Rückstau. Der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro.

