LPI-SLF: Brand eines Fahrzeuges

Triptis (ots) - In Triptis wurde am zurückliegenden Wochenende in insgesamt vier Firmen eingebrochen, sodass nun Zeugen gesucht werden. Im Bresselsholze sowie in der Straße der Deutschen Einheit drangen der/ die Unbekannten jeweils gewaltsam ins Gebäudeinnere ein und flüchteten anschließend zumeist mit Bargeld. Die genauen Umstände sowie die Höhe des jeweils abhandengekommenen Geldes werden aktuell durch die ...

