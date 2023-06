Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Tatverdächtige nach Wiesenbrand

Föritztal (ots)

Am Sonntagabend teilten Zeugen einen Wiesenbrand in Waldstück zwischen Sichelreuth und Oerlsdorf mit. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr war das Feuer bereits weitestgehend unter Kontrolle, einzelne Glutnester wurden noch durch die Kameraden der Feuerwehr bekämpft. Schließlich brannten in Summe rund 50 Quadratmeter Feld/ Wiese- die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Nahe des Brandortes ergaben sich dann Hinweise auf zwei Jungs, die mutmaßlich mit dem Geschehen im Zusammenhang stehen könnten. Die beiden 18-Jährigen räumten dann ein, wenige Gräser angebrannt zu haben. Schließlich breitete sich das Feuer dann offensichtlich unkontrolliert aus, sodass schließlich Teile des Waldbodens in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Ermittlungen der Sonneberger Polizei dauern diesbezüglich an.

