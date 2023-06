Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Traktorteilen- Hinweise erbeten

Dittersdorf (ots)

Am Sonntagvormittag wurde der Diebstahl eines Traktors vom Gelände der Agrargenossenschaft in Dittersdorf bekannt. Im Laufe des Wochenendes wurde offensichtlich der in der Plothener Straße abgestellte Traktor durch Unbekannte gestohlen und rund acht Kilometer entfernt abgestellt. Anschließend wurden verschiedene Elemente wie Oberlenker, Schutzbleche und Räder abgebaut und entwendet. Der zurückgelassene Traktor wurde dann von einem Zeugen bemerkt, sodass alle weiteren Schritte eingeleitet wurden. Der Kriminaldauerdienst befand sich am Sonntag daher im Einsatz und sicherste Spuren. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelte es sich um eine grüne, landwirtschaftliche Zugmaschine mit SOK-Kreiskennung. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können- Mitteilungen werden unter der Telefonnummer 03672- 417 1464 erbeten.

