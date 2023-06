Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brände von Gartenhütten- Zeugen gesucht

Fischersdorf/ Bad Blankenburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zwischen Kaulsdorf und Fischersdorf gegen 15:30 Uhr zu einem Brandausbruch an einer Gartenlaube/ ähnlich Unterstand mit mehreren tausend Euro Sachschaden. Nach Einschätzung der Beamten des Kriminaldauerdienstes kam es aus bislang unklarer Ursache zur Feuerentstehung an dem Unterstand, sodass u.a. jahrelang gelagertes Stroh sowie die Hütte selbst teils abbrannte. Es wurden keine Personen verletzt. Jedoch wird aufgrund des Verdachts der Brandstiftung ermittelt- vor Ort ergaben sich zunächst keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder ähnliches. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Auch in Bad Blankenburg, Zum Windorf, brannte es am Wochenende, sodass auch in diesem Fall Zeugen gesucht werden. Auf unbekannte Art war es dort an einer länger nicht genutzten Gartenhütte zum Brand gekommen- am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, informierten Zeugen daher Polizei und Feuerwehr. Die Hütte wurde durch die Flammen nahezu vollständig zerstört, auch hier wird von einem Schadenswert in Höhe von mehreren tausend Euro ausgegangen. Es ergaben sich ebenfalls keine Hinweise auf einen technischen Defekt bzw. eine Selbstentzündung, sodass durch die KPI Saalfeld aufgrund des Verdachts der Brandstiftung ermittelt wird. Hinweise in beiden Fällen nehmen die Kollegen, insbesondere unter der Telefonnummer der KPI Saalfeld 03672-417 1464, entgegen.

