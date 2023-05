Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer (21.05.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 20.05.2023, gegen 10:35 Uhr auf der Kreisstraße 5728 von Oberkirnach in Richtung Schönwald. Eine Gruppe von fünf italienischen Motorradfahrern befuhr die K5728 in Richtung Schönwald. Im Streckenabschnitt zwischen dem Wanderparkplatz Stöcklewaldturm und der Einmündung zur Geutschestraße kam ein 66 Jahre alter Fahrer dieser Gruppe in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW einer 57-Jährigen. Der 66-jährige Motorradfahrer wurde nach hinten von seinem Motorrad geschleudert, rutschte über die Fahrbahn und kam schwerstverletzt im Grünstreifen zum Liegen. Sein Motorrad fuhr führerlos weiter und kam nach 70 Metern im Wald zum Stehen. Die 57-jährige PKW-Lenkerin wurde durch Glassplitter der geborstenen PKW-Scheibe leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden in Kliniken eingeliefert, zur Rettung des Motorradfahrers war ein Rettungshubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht eingesetzt. Lebensgefahr besteht bei dem 57-Jährigen nicht. Zur genauen Unfallermittlung wurde ein Unfallanalytiker hinzugezogen. Die K5728 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 15:45 Uhr voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

