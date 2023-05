Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Blumberg/Riedböhringen, Lkrs. SBK) Sachbeschädigung durch Graffiti (20.05.2023)

Blumberg/Riedböhringen (ots)

Durch eine Zeugin wurden am frühen Samstagmorgen (20.05.2023) kurz nach 04 Uhr dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei Konstanz über Notruf vier Jugendliche in Blumberg/Riedböhringen in der Alemannenstraße mitgeteilt, welche gerade damit beschäftigt waren eine Bushaltestelle mit Graffiti zu verzieren. Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung hatten sich die Jugendlichen bereits von der Örtlichkeit entfernt. Durch die Polizeibeamten konnte jedoch frischer Farblackantrag an der Bushaltestelle festgestellt werden. Die Höhe des Schadens war bislang nicht zu beziffern. Weitere Zeugen, welche ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei er Polizei in Donaueschingen, unter der Telefonnummer 0771 837830, zu melden.

