POL-KN: (Rottweil) Autofahrerin prallt in Schutzplanke- rund 6.000 Euro Schaden (19.05.2023)

Rottweil (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 27 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro entstanden ist. Eine 58-jährige Fahrerin eines Mercedes war auf der B 27 von Rottweil kommend in Richtung Neukirch unterwegs. Auf der Strecke kam die Frau nach derzeitigen Stand wegen eines Sekundenschlafes nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine dortige Schutzplanke. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Wagen. Die Polizisten behielten den Führerschein der Frau ein. Sie wird sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

