POL-KN: Zeugenaufruf der Polizei nach Schlägerei mit Verletzten (18.05.2023)

Furtwangen/Schonach, SBK (ots) - Am Donnerstag führte die Verkehrspolizei in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr an verschiedenen Standorten Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen durch. Zum einen führten die Beamten in Schonach auf der L109, beim Parkplatz Rohrhardsberg, eine Kontrolle durch. In dem auf ...

mehr