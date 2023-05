Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrspolizei führt Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Standorten durch (18.05.2023)

Furtwangen/Schonach, SBK (ots)

Am Donnerstag führte die Verkehrspolizei in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr an verschiedenen Standorten Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen durch. Zum einen führten die Beamten in Schonach auf der L109, beim Parkplatz Rohrhardsberg, eine Kontrolle durch. In dem auf 60 km/h beschränkten Bereich mussten fünf Autofahrer beanstandet werden, die zu schnell fuhren. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 98 km/h unterwegs war. Zudem beanstandeten die Polizisten mehrere Motorradfahrer, die ihre Kräder unvorschriftsmäßig verändert hatten oder der Termin zur Hauptuntersuchung (TÜV) überschritten war. Zwei Kradfahrer werden wegen datenschutzrechtlichen Verstößen angezeigt - sie hatten ihre gesamte Tour nach vorne und hinten mittels einer angebrachten Kamera gefilmt und nahmen hierdurch nicht nur die schöne Landschaft, sondern verbotswidrig auch andere Verkehrsteilnehmer und Personen auf.

Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle führten die Beamten im Bereich Furtwangen, auf der B 500, Höhe Neukirch, durch. Hierbei ergaben sich insgesamt zehn Verstöße, Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Auto im Bereich der erlaubten 70 km/h mit 99 km/h unterwegs war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell