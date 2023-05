Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A 81/ Lkr. Rottweil) Betrunken auf der Autobahn unterwegs und Unfall gebaut (18.05.2023)

Vöhringen A 81 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf einen Unfall verursacht. Der 55-jährige BMW war auf der rechten Fahrspur der A 81 von Stuttgart kommend in Richtung Singen unterwegs. Auf der Strecke verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links fuhr von der Straße ab und krachte in die Mittelschutzleitplanke. Durch die Kollision verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den demolierten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell