Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rund 7.000 Euro Blechschaden bei Vorfahrtsunfall (17.05.2023)

Rottweil (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, in einem Kreisverkehr. Eine 84-jährige Renault Clio- Fahrerin fuhr in den Kreisverkehr "Hornbach" ein und stieß dort mit einem 78-Jährigen zusammen, der sich mit seinem VW Golf bereits darin befand. Den Schaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf insgesamt rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell