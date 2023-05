Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/ Lkr. Konstanz) Autoscheibe eingeschlagen (17.05.2023)

Engen (ots)

Eine Sachbeschädigung haben Unbekannte am Freitagabend, zwischen 20.15 Uhr und 21.15 Uhr, auf der Bahnhofstraße begangen. Unbekannte Personen schlugen an einem geparkten schwarzen Mercedes die Heckscheibe ein. Dieser war im Bereich der Post-Filiale abgestellt. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0.

