POL-KN: (Hilzingen/ Lkr. Konstanz) Einbruch in Firmengebäude-Zeugen gesucht (17./18.05.2023)

Hilzingen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Mittwochabend, 22.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, in eine holzverarbeitende Firma auf der Straße "Ob Gießwiesen" eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume des Betriebs. Dort durchwühlten die Täter sämtliche Schränke. Augenscheinlich ohne Beute verließen die Einbrecher das Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich "Ob Gießwiesen" beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, sich beim Polizeirevier Singen, 07731 888-0, zu melden.

