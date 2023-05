POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Fahrradfahrer mit über 4 Promille unterwegs (18.05.2023)

Aach (ots) - Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, auf der Landesstraße 194. Ein 43-jähriger Fiat-Fahrer war auf der L 194 von Engen herkommend in Richtung Aach unterwegs. Am Ortseingang kam der Mann in einer Linkskurve nach links von der Straße ab, fuhr über eine Grünfläche und prallte gegen ein Verkehrsschild. ...

