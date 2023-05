Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kabeldiebe am Bahnhof Frankfurt-Niederrad gestellt

Frankfurt am Main (ots)

Am Bahnhof Frankfurt-Niederrad wurden am Sonntagmorgen zwei wohnsitzlose Männer im Alter von 30 und 17 Jahren festgenommen, die in dem Bereich Kupferkabel entwendet haben. Zivilfahnder der Bundespolizei hatten gegen 1 Uhr die zwei Männer beobachtet, als sie offenbar Kabel in einen Lieferwagen einluden. Als der Wagen den Bereich kurz darauf verließ und eine Fahndung eingeleitet wurde, konnte er kurz darauf von Beamten der Landespolizei im Nahbereich gestoppt werden. Bei der Durchsuchung wurden im Wagen letztlich Kabel im Wert von etwa 5000 Euro gefunden werden. Die beiden Täter wurden von Beamten der Bundespolizei zur Wache in den Frankfurter Hauptbahnhof gebracht, wo ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Ob beide Männer auch für weitere Kabeldiebstähle verantwortlich sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Jugendliche wurde dem Jugendamt übergeben und der Ältere am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

