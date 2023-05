Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kabeldieb im Ostbahnhof Frankfurt festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Bereich des Frankfurter Ostbahnhofes wurde am Dienstabend ein 46-jähriger wohnsitzloser Mann festgenommen, der im Gleisbereich Erdungskabel entwendet hatte. Ein Zeuge hatte den Mann dabei beobachtet wie er Kabel an verschiedenen Masten abtrennte und zum Abtransport in einem Gebüsch zwischenlagerte. Aufgrund des Hinweises suchten Beamte der Hessischen Landespolizei und der Bundespolizei den Bereich ab. Hierbei konnte der Tatverdächtige von den Beamten der Landespolizei festgenommen und wenig später der Streife der Bundespolizei übergeben werden. Danach brachten ihn die Beamten zur Wache in den Frankfurter Hauptbahnhof, wo nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Techniker der Bahn müssen das fehlende Kabel ersetzen. Der 46-Jährige, der bereits mehrfach wegen Diebstählen in Erscheinung getreten ist, wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

