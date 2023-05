BPOL-F: Festnahme nach Handydiebstahl

Limburg/Staffel (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum 4. Mai am Bereich des Bahnhofes Limburg/Staffel insgesamt 400 Meter hochwertiges Kabel entwendet haben. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten den Diebstahl am Donnerstagmorgen festgestellt und die Bundespolizei verständigt. Nach ersten Ermittlungen haben die Täter das Kabel, welches zur ...

mehr