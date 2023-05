Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Welschingen/ Lkr. Konstanz) Rund 8.000 Euro Blechschaden bei Unfall (18.05.2023)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf der Kreisstraße 6126 zwischen Welschingen und Binningen. Eine 20-jährige Mazda-Fahrerin kam auf der Fahrt in Richtung Binningen nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die junge Frau und ihre Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

