Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall beim Abbiegen- ein verletzter Rollerfahrer (17.05.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem verletzten Motorradfahrer ist es am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, auf der Opelstraße gekommen. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Audis war auf der Opelstraße von der Reichenaustraße herkommend in Richtung Max-Stromeyer-Straße unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle bog der Mann nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Rollerfahrer, der mit seiner Yamaha auf der Opelstraße in Richtung Reichenaustraße fuhr. Durch die Kollision stürzte der Mann auf die Straße und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten Roller. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

