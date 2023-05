POL-PDNR: Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall Altenkirchen, Kölner Straße

Hamm (Sieg) (ots) - Am Mittwoch den 17.05.2023 kam es Hamm(Sieg) im Ringelsmorgen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW in einer Parklücke in Queraufstellung. Als der Verkehrsteilnehmer wieder an seinen PKW zurück kam, stellte er die Beschädigung an seinem PKW fest. Zuvor hatte dort ein roter PKW gestanden, welche wahrscheinlich ursächlich für den Verkehrsunfall ist. Der ...

mehr