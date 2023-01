LPI-J: Holzdiebstahl vom Grundstück

Saale-Holzland (ots) - Wie am Dienstagmorgen der Nutzer eines Transporters feststellte, hatten Unbekannte sich widerrechtlich Zutritt zum Fahrzeuginnenraum verschafft. Das Fahrzeug war in der Jenaer Straße in Dornburg-Camburg abgestellt. Der oder die Täter schlugen die Seitenscheibe ein und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Die genaue Höhe des Beuteguts ist noch unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

