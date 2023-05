Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Transporter aufgebrochen bzw. Versuch scheitert - Werkzeuge als Diebesgut ++ der vermeintlichen Tochter Geld überwiesen - "Enkeltrick": Betrüger nutzen WhatsApp - Polizei mahnt und warnt! ++

Lüneburg (ots)

Presse - 11.05.2023 ++

Lüneburg

Westergellersen/Reppenstedt - Transporter aufgebrochen bzw. Versuch scheitert - Werkzeuge als Diebesgut

Auf hochwertige Werkzeuge und Maschinen hatten es Täter in der Nacht zum 11.05.23 in Reppenstedt und Westergellersen abgesehen. Im Adlerweg in Reppenstedt versuchten sich die Täter an einem abgestellten Transporter Mercedes Sprinter, scheiterten jedoch. Ergebnis: ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Bei einem in der Straße "Das Eckersfeld" abgestellten Kleintransporter Iveco waren die Täter erfolgreicher: Die Unbekannten konnten das Fahrzeug gewaltsam öffnen und nahmen hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge mit. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrradschlösser "geknackt" - Pedelec gestohlen

Im Zeitraum vom 09. auf den 10.05.23 stahl ein Unbekannter ein in der Hindenburgstraße abgestelltes Pedelec der Marke Saxonette Comfort light. Das Bike war mit zwei Schlössern gesichert, die beide "geknackt" wurden. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Aufbruch von Parkticketautomat misslingt

Einen Parkticketautomaten in der Friedensstraße versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 09. auf den 10.05.23 aufzubrechen. Die Täter hatten es auf das Münzfach abgesehen. Der Versuch misslang, so dass nur Sachschaden von einigen hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Radbruch - Farbschmierereien - Polizei ermittelt

Nach diversen Farbschmierereien in Radbruch u.a. auf einer Baustelle Op'n Barweg ermittelt die Polizei. Die Vandalen hatten vom 09. auf den 10.05.23 mit grüner Farbe rumgeschmiert und dabei diverse Gegenstände besprüht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Scharnebeck/Lübeburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.05.23 auf der Kreisstraße 53. Dabei waren insgesamt zwei Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 87 bei erlaubten 70 km/h gemessen.

Parallel kontrollierten die Beamten auch in der Erbstorfer Landstraße in Lüneburg. Dort war ein Fahrer zu schnell unterwegs.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - der vermeintlichen Tochter Geld überwiesen - "Enkeltrick": Betrüger nutzen WhatsApp - Polizei mahnt und warnt!

Auf einen sog. WhatsApp-Betrug fiel ein Senior aus der Region Dannenberg am 09. bzw. 10.05.23 rein. Der Mann hatte Nachrichten auf sein Handy der angeblichen Tochter erhalten. Diese bat final darum Rechnungen für sie zu begleichen, da das Online-Banking nicht funktionierte. Der Senior wies in der Folge mehr als 1.500 Euro auf ein deutsches Bankkonto an und bemerkte den Schwindel erst, als er direkten Kontakt zu seiner richtigen Tochter hatte ... und wandte sich an die Polizei. Die Polizei mahnt und warnt ...

Hintergrund:

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Nun nutzen die Täter auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann. "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.": So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort.

Bitte um Geld per WhatsApp

Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.

Seit Wochen und Monaten ist die Polizei präventiv gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" in verschiedenen Kampagnen aktiv.

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagnen bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

Langendorf - Motorräder, Fahrräder und Werkzeug aus Wohnhaus-Garage gestohlen

Insgesamt drei Motorräder, zwei Fahrräder sowie diverses Werkzeug stahlen Unbekannte in der Nacht zum 11.05.23 aus der Garage eines Einfamilienhauses Am Sandberg. Betroffen waren dabei u.a. Motorräder der Marken Honda, KTM und Husqvarna, so dass ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Suderburg - Kabelbrand in Motorraum - Motorraum brennt - Feuerwehr im Einsatz

Zu einem Motorbrand in einem Pkw VW kam es in den Mittagsstunden des 10.05.23 in der Bahnhofstraße. Beim Betrieb des Pkw war es gegen 12:45 Uhr nach derzeitigen Ermittlungen aufgrund eines technischen Defekts zu einem Kabelbrand im Motorraum gekommen. Dieser breitete sich auf den gesamten Motor aus. Polizeibeamten unternahmen erste Löschversuche mit einem mitgeführten Feuerlöscher. Parallel löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr Suderburg das Feuer. Der Pkw wurde weitgehend zerstört, so dass ein Sachschaden von einigen tausend Euro entstand.

Wrestedt, OT. Stadensen - 17 Altreifen in Waldstück entsorgt

Insgesamt 17 alte Autoreifen entsorgten Unbekannte im Zeitraum vom 08. bis 10.05.23 in einem Waldstück im Bereich Stadensen. Die Polizei ermittelt. Hinweise zu möglichen Verursachern oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Ebstorf/Wriedel/Brockhöfe - ... die Polizei kontrolliert den Verkehr

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.05.23 in der Lüneburger Straße in Ebstorf sowie an verschiedenen weiteren Örtlichkeiten u.a. in Wriedel und Brockhöfe. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sieben Verstöße u.a. nichtangelegter Gurt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell