Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Flächenbrand auf Truppenübungsplatz ++ Feuerwehr im Großeinsatz ++ Ermittlungen zur Ursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

++ Flächenbrand auf Truppenübungsplatz ++ Feuerwehr im Großeinsatz ++ Ermittlungen zur Ursache dauern an ++

Lüneburg/Deutsch Evern

Zu einem Flächenbrand auf dem Truppenübungsplatz in Deutsch-Evern (Landkreis Lüneburg) kam es in den Mittagsstunden des 09.05.23. Aus bis dato ungeklärter Ursache war es in den Mittagsstunden zu dem Flächenbrand auf einer größeren Heidefläche mitten auf dem Übungsgelände gekommen. Schießübungen hatten auf dem Gelände nicht stattgefunden. Betroffenen waren dabei nach ersten Schätzungen mindestens eine Fläche von einem guten Hektar. Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren aus der Region waren ab 13:00 Uhr im Löscheinsatz und konnten den Vegetationsbrand schnell unter Kontrolle bringen. Parallel kam es in der Anfangsphase zu einer erheblichen Rauchentwicklung.

Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen des Feuers dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell