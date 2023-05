Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ rückwärts auf Fahrbahn gefahren - Pkw übersehen - leicht verletzt ++ Pkw-Antennen in Serie gestohlen ++ Gullydeckel auf Motorhaube geworfen ++ Einbruch in Wohnung - Schmuck erbeutet ++

Lüneburg (ots)

Presse - 08.05.2023 ++

Lüneburg

Bleckede - rückwärts auf Fahrbahn gefahren - Pkw übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda in den Nachmittagsstunden des 07.05.23. Der junge Mann wollte aufgrund einer Alarmierung als Feuerwehrmann gegen 16:45 Uhr schnell mit seinem Fahrzeug rückwärts aus der Grundstückseinfahrt in der Lauenburger Straße setzen und übersah dabei einen Pkw eines 22-Jährigen, der stadteinwärts in Richtung Garze fuhr. Es kam zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

++ Schwerpunktkontrollen Motorradfahrer im Amt Neuhaus ++ Einsatzkräfte zusammen mit Motorradkontroll-Trupps aus Niedersachsen und MV im Einsatz ++ Bauartveränderungen, Verkehrsverhalten und Geschwindigkeit im Visier ++

Lüneburg/Amt Neuhaus/Mecklenburg-Vorpommern

Mit ihren Schwerpunktkontrollen "Motorradfahrer" insbesondere im weiteren Bereich der Bundesstraße 195 im Amt Neuhaus setzte die Polizei im Verlauf des 07.05.23 fort. Mehr als 25 Einsatzkräfte der örtlichen Polizeien aus Amt Neuhaus, Dannenberg, Lüchow sowie Einsatzkräfte der Kradkontroll-Trupps der PD Lüneburg sowie aus Mecklenburg-Vorpommern nahmen dabei u.a. Bauartveränderungen, das Verkehrsverhalten und die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 195 sowie den Nebenstrecken ins Visier. Dabei wurden in den Kontrollstellen insgesamt 65 Motorräder sowie ein Pkw kontrolliert. Insgesamt 25 Beanstandungen wurden dabei festgestellt; in zwei Fällen waren die festgestellten technischen Mängel so gravierend, dass die Weiterfahrt für die Fahrzeuge auf den direkten Heimweg beschränkt wurde. Parallel wurde ein Strafverfahren wegen des Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet.

Weiterhin wurden auf der B 195 und deren Nebenstrecken insgesamt 11 Geschwindigkeitsverstöße geahndet (10 x Pkw, 1 x Krad). Der Tageschnellste wurde mit 93 bei erlaubten 70 Km/h gemessen.

Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Wohnung - Schmuck erbeutet

In eine Wohnung in der Drawehner Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 07.05.23 ein. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen und u.a. Schmuck, persönliche Papier und Besteck mitnehmen können. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Pkw-Antennen in Serie gestohlen

Von insgesamt 15 Fahrzeugen (Pkw) entfernten Unbekannte in den späten Abendstunden des 05.05.23 im Bereich Hoevermannskamp die angeschraubten Pkw Antennen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Gullydeckel auf Motorhaube geworfen

Einen Gullydeckel warf ein 33-Jähriger in den späten Abendstunden des 07.05.23 in der Straße An den Zehn Eichen auf die Motorhaube eines geparkten Pkw Mercedes-Benz CLA. Es entstand dabei gegen 22:45 Uhr ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Der Uelzener, der bei der Tat beobachtet wurde, war zuvor aggressiv im Umfeld der Psychiatrischen Klinik aufgefallen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 07.05.23 auf der Landesstraße 250. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 20:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell