POL-LG: ++ Polizei mit Schwerpunktkontrollen im Umfeld von Motorradtreffen ++ präventive Atemalkoholkontrollen und Kontrollen von Geschwindigkeit und Bauartveränderungen ++ "AG Poser" und weitere ...

Lüneburg (ots)

++ Polizei mit Schwerpunktkontrollen im Umfeld von Motorradtreffen ++ präventive Atemalkoholkontrollen und Kontrollen von Geschwindigkeit und Bauartveränderungen ++ "AG Poser" und weitere Kräfte im Einsatz ++

Landkreis Uelzen/Rosche

Mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit und Bauartveränderungen kontrollierten jeweils sechs Beamte der "AG Poser" der Polizeiinspektion/des Polizeikommissariats Uelzen mit Unterstützung der Verfügungseinheit am Wochenende im Umfeld eines Biker-Treffens in der Samtgemeinde Rosche. Nachdem es in den Vor-Corona-Jahren 2018-2020 bei Kontrollen im Zusammenhang mit einem Treffen eines lokalen Motorradclubs wiederholt zu Feststellungen von unzulässigen und teilweise sicherheitsrelevanten Bauartveränderungen an Motorrädern sowie mehreren Fahren unter Einfluss von Alkohol im Ordnungswidrigkeitenbereich kam, waren Einsatzkräfte der Polizei am Wochenende im Umfeld des Treffens präsent.

Schwerpunkte waren hier die Anfahrt der gut 200 bis 300 Teilnehmer am Freitag, 05.05.23, und die Abfahrt am heutigen 07.05.23.

Bereits am 05.05.23 war die Polizei an verschiedenen Kontrollpunkten bzw. auf der Hauptanfahrtsstrecke präsent und kontrollierte die durchfahrender Kräder im Hinblick auf Bauartveränderungen. Weiterhin wurden Geschwindigkeitsmessungen im Bereich eines dortigen Kindergartens durchgeführt. Beides wurde von Anwohnern ausdrücklich positiv kommentiert. Hinsichtlich der festgestellten unzulässigen Bauartveränderungen an etwa jedem dritten kontrollierten Fahrzeug waren die Fahrzeugführer zumeist einsichtig.

Am Sonntagmorgen wurden in Absprache mit den Veranstaltern präventive Atemalkoholmessungen für potentielle Fahrzeugführer auf dem Veranstaltungsgelände angeboten. Diese wurden an den Vortagen bereits durch die Veranstalter aktiv beworben und erfreuten sich großer Nachfrage. Parallel wurden erneut Fahrzeugkontrollen durchgeführt, bei denen es zu weiteren Beanstandungen kam. In einem Fall wurde bei einem PKW wegen erheblicher Sicherheitsmängel durch Umbauten sowie Ölverlust die Weiterfahrt untersagt und der PKW mittels Hänger abgeholt.

Insgesamt ahndeten die Beamten bei mehr als 50 Fahrzeugkontrollen 22 Ordnungswidrigkeiten. Dabei handelte es sich überwiegend um falsch montierte Fahrtrichtungsanzeiger, fehlende Rückstrahler und nicht mitgeführte Unterlagen und Dokumente.

Mit Beginn der Motorradsaison wird die Polizei auch die Kontrollen in diesem Bereich intensivieren.

