Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Geschäfts- und Werkstatträume - Tresor mit Bargeld "angegangen" ++ Pkw in Tiefgarage aufgebrochen - Gitarre mitgenommen ++ Einbruch in Pfarrhaus ++ "Carport" in Gänze gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 05.05.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw in Tiefgarage aufgebrochen - Gitarre mitgenommen

Einen in der Tiefgarage in der Uelzener Straße abgestellten Pkw BMW aus Hamm (NRW) brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 04.05.23 auf. Die Täter konnten das Fahrzeug öffnen und nahmen eine hochwertige Gitarre mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Einbruch in Pfarrhaus

In das Pfarrhaus Am Hengstberg brachen Unbekannte in der Nacht zum 05.05.23 ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür sowie in der Folge weitere Innentüren. Im Büro erbeuteten die Täter eine Kassette mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Einbruch in Wohngebäude - Baumaterial mitgenommen

In ein Wohngebäude Im Bruch brachen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 01.03. bis 04.05.23 ein. Die Täter hatten eine Tür gewaltsam geöffnete und u.a. Heizkörper, einen Druckausgleichsbehälter, Steckdosen, Lichtschalter sowie einen Heizungsregler mitgenommen. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Vögelsen - Einbruch in Gemeindehaus

Auch in das Gemeindehaus in der Schulstraße brachen Unbekannte vermutlich in der Nacht zum 04.05.23 ein. Hier wurde eine Zugangstür aufgebrochen sowie weitere Holz- und Schranktüren gewaltsam geöffnet. Es entstand ein Schaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Einbruch in "Schafstall" - Musikanlage mitgenommen

In die Veranstaltungslokation "Schafstall Amelinghausen", Auf der Kalten Hude, brachen Unbekannte in der Nacht zum 04.05.23 ein. Die Täter hatten ein Vorhängeschloss aufgebrochen und eine Musikanlage mitgenommen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - betrunkener Lebensgefährte randaliert in Wohnung - Ingewahrsamnahme und Wegweisung

In der gemeinsamen Wohnung mit seiner Freundin und Kind randalierte ein 23 Jahre alter Mann in den späten Abendstunden des 04.05.23. Dabei beschädigte der Betrunkene gegen 21:45 Uhr diverse Gegenstände und wurde auch aggressiv gegenüber seiner Lebensgefährtin. Nachbarn wurden durch den Lärm aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam und verfügten eine Wegweisung für acht Tage.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Geschäfts- und Werkstatträume - Tresor mit Bargeld "angegangen"

In ein Geschäfts- und Werkstattgebäude in der Konsul-Wester-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 05.05.23 ein. Die Täter beschädigten mehrere Fensterscheiben, gelangten ins Gebäude und durchsuchten dieses. Dabei machten sie sich auch an einem Tresor zu schaffen und transportierten diesen ab. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Kind mit Fahrrad beim Abbiegen übersehen - leicht verletzt

Einen 5-Jährigen mit seinem Fahrrad übersah ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford in den frühen Abendstunden des 04.05.23 in der Ebstorfer Straße beim Rechtsabbiegen. Der Ford-Fahrer überfuhr gegen 18:00 Uhr das von rechts kommende Fahrrad des Jungen. Der 5-Jähriger erlitt glücklicherweise nur Schürfwunden. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro.

Uelzen - Einbruch in Geschäft

In das Gebäude eines Geschäfts in der Bahnhofstraße brach ein Unbekannter in der Nacht zum 05.05.23 ein. Der Täter konnte gewaltsam die Eingangsschiebetür des Geschäfts öffnen und betrat dieses. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell noch nicht fest. Der Täter hinterließ u.a. Blut- und Fingerabdruckspuren. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Carport" in Gänze gestohlen

Einen Carport in Gänze stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 03. auf den 04.05.23 von einem Grundstück in der Eckermannstraße. Der Carport war noch in Einzelteile zerlegt und gerade geliefert worden. Die Diebe transportierten die Einzelteile unbemerkt ab, so dass ein Schaden von gut 300 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

