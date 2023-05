Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Uelzen, OT. Molzen - Dachstuhl gerät in Brand - Dacharbeiten als Ursache ++ Lüchow - Geldbörse beim Einkauf gestohlen ++ Lüneburg - Einbruch in Büroräume -Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.05.2023

Lüneburg

Lüneburg - Kupferrohr entwendet - Hinweise

In der Nacht zum 02.05. entwendeten Unbekannte ein Kupfer-Fallrohr von einem Haus in der Richard-Brauer-Straße. Durch eine Bewohnerin konnten gegen Mitternacht Geräusche wahrgenommen werden. Die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Hinweise

In der Nacht zum 02.05. versuchten Unbekannte, vermutlich zwischen 03:30 und 04:30 Uhr, gewaltsam die Eingangstür eines Büros in der Papenstraße zu öffnen. Da dies offenbar misslang, warfen die Unbekannte ein Fenster ein, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Radbruch - Vandalismus im Container - Zeugen gesucht

Zwischen dem 28.04. und dem 02.05. randalierten Unbekannte in einem Container, welcher als Unterrichtsraum genutzt wird, auf dem Gelände einer Schule in der Schäfer-Ast-Straße. In dem Container wurde unter anderem die Temperatur der Heizung hochgeregelt und eine Fernbedienung zerstört. Der Sachschaden liegt bei gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Unter Einfluss auf dem E-Scooter - Betäubungsmittel gefunden

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 02.05. gegen 15:00 Uhr in der Schützenstraße, wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer eines E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darüberhinaus wurde bei dem 25-Jährigen eine kleine Menge Marihuana aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bardowick - Leichtverletzte Seniorin nach Kollision mit Pkw

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 02.05. gegen 11:15 Uhr im Bereich der Pieperstraße. Ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes hielt im Bereich des Gehweges und missachtete eine dort befindliche 87-Jährige mit ihrem Rollator, sodass es zu einer Kollision kam. Die 87-Jährige stürzte und verletzte sich leicht, sodass diese ins Klinikum verbracht wurde. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Lüneburg - Einbruch in Schule - Hinweise

Zwischen dem 28.04. und dem 30.04. brachen Unbekannte in eine Schule Bei der St.-Johanniskirche ein. Aus dieser wurde neben Bargeld auch Tablets entwendet. Zudem wurde innerhalb des Gebäudes erheblich randaliert, sodass ein hoher Sachschaden entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Büroräume -Zeugen gesucht

In der Nacht vom 02.05. auf den 03.05. brachen Unbekannte in Büroräume in der Straße An den Reeperbahnen ein. Aus diesen wurde unter anderem Bargeld und einige Handys entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse eines 69-Jährigen stahlen Unbekannte in den frühen Nachmittagsstunden des 02.05.23 in einem Discounter in der Seerauer Straße. Dabei verschwand gegen 14:00 Uhr aus der Westentasche des Seniors die Geldbörse. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Jameln - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.05.23 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem gegen 16:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Parallel wurde der Konsum eingeräumt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - mit geparktem Pkw kollidiert und abgehauen - 5.000 Euro Schaden - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall im Zeitraum vom 22. auf den 23.04.23 im Bereich des Parkstreifens in der Wallstraße. Der Verursacher kollidierte mit einem geparkten Pkw Renault Laguna und fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -355, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Molzen - Dachstuhl gerät in Brand - Dacharbeiten als Ursache

Zu einem kleineren Dachstuhlbrand mussten Polizei und Feuerwehr in den Mittagsstunden des 03.05.23 in der Uelzener Straße in Molzen ausrücken. Nachdem auf einem Flachdach des Wohngebäudes arbeiten mit einem Brenner durchgeführt wurden, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Brand eines Oberlichts sowie in der Folge der Dachkonstruktion. Der Handwerker sowie ein Anwohner versuchten das Feuer zu löschen, wobei der Handwerker Verbrennungen an der Hand erlitt. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Der Sachschaden wird derzeit mit gut 5.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell