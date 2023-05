Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ zwei leichtverletzte Radfahrer nach Verkehrsunfall ++ "blauen Pinguin" mitgenommen - wieder da ++ betrunken mit dem Pkw in den Graben gefahren - 1,7 Promille ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.05.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg- Fahrt ohne gültige Versicherung

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 01.05. gegen 18:00 Uhr im Bereich der Sülzwiesen wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrer eines Pkw Audi ohne die entsprechende Versicherung unterwegs war. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Lüneburg - Zwei leichtverletzte Radfahrer nach Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 01.05. gegen 16:00 Uhr im Bereich des Pieperweges. Ein 44-jähriger Radfahrer fuhr in Richtung Innenstadt und verlor aus zunächst ungeklärter Ursache das Gleichgewicht, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einer 78-jährigen entgegenkommenden Radfahrerin kam. Die beiden Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Melbeck - Verwüstungen auf Kindergartengelände - Hinweise

Zwischen dem 29.04. und dem 02.05. verwüsteten Unbekannte das Gelände des Waldkindergartens im Wald in der Nähe zur Straße Am Großen Moor. Neben zerbrochenen Tassen, wurden unter anderem Büsche beschädigt und viel Müll hinterlassen. Es entstand Sachschaden auf dem Gelände. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - "blauen Pinguin" mitgenommen - wieder da

Eine Kunstskulptur aus Stahlbeton und Draht in Form eines blauen Pinguins (Größe: ca. 100 cm) nahmen Unbekannte in der Nacht zum 01.05.23 von einem Grundstück in der Dorfstraße mit. Der "Pinguin" konnte noch am 01.05. durch eine Anwohnerin; jedoch beschädigt wieder aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Abendstunden des 01.05.23 in der Schützenmarsch. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Ludwigslust stellten die Beamten bei diesem gegen 19:15 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv.

Trebel, OT. Nemitz - betrunkener Radfahrer kollidiert mit Baum

Aufgrund seiner Alkoholisierung verunfallte ein betrunkener Radfahrer in den Abendstunden des 01.05.23 mit seinem Fahrrad in Nemitz. Der 40-Jährige hatte gegen 20:30 Uhr die Kontrolle über seinen "Drahtesel" verloren, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde vorsorglich ins Klinikum nach Dannenberg gebracht. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,27 Promille festgestellt.

Uelzen

Weste, OT. Höver - betrunken mit dem Pkw in den Graben gefahren - 1,7 Promille

Mit seinem Pkw rutschte ein 62 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault in den Abendstunden des 01.05.23 in Höver in einen Graben. Bei dem Mann aus der Region wurde gegen 20:30 Uhr ein Alkoholwert von 1,7 Promille festgestellt. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt.

Uelzen - betrunkener Pedelec-Fahrer - 3,0 Promille

Einen betrunkenen Pedelec-Fahrer stoppte die Polizei in den Abendstunden des 01.05.23 in der Bahnhofstraße. Bei dem 34-Jährigen wurde gegen 23:15 Uhr ein Alkoholwert von mehr als drei Promille festgestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Bevensen - Vandalismus auf Schulgelände

Einen Sachschaden von gut 500 Euro verursachten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 28.04. und 02.05.23 auf dem Gelände der KGS in der Klein Bünstorfer Straße. Die Vandalen verbogen die festinstallierten Lamellenrollos neben dem Haupteingang und beschädigten einen Mülleimer. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell