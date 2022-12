POL-ME: Unfall im Kreuzungsbereich nach Rotlichtverstoß - Heiligenhaus - 2212004

Polizei Mettmann

Unfall im Kreuzungsbereich nach Rotlichtverstoß - Heiligenhaus

Mettmann

In Heiligenhaus ist es am Mittwoch (30. November 2022) gegen 15.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 49-jährige Heiligenhauserin missachtete ersten Erkenntnissen zufolge im Kreuzungsbereich Südring/Mittelstraße eine Rotlicht zeigende Ampel. Drei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt, ein 70-Jähriger kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Ein 49-jährige Heiligenhauserin stand mit ihrem Mercedes GLC gegen 15.30 Uhr an einer Ampel an der Kreuzung Südring/Mittelstraße und wartete auf Grün. Zeugenangaben zufolge fuhr sie jedoch bereits an, als die Ampel noch Rotlicht zeigte. Daraufhin kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einem Peugeot Expert eines 70-jährigen Mannes aus Heiligenhaus.

Der Peugeot drehte sich durch den Aufprall mehrfach und stieß gegen einen geparkten Audi A6. Die 49-jährige Mercedes-Fahrerin sowie ihre 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, benötigten aber keine weitere medizinische Behandlung. Der 70-jährige Peugeot-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und wurde anschließend von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Heiligenhaus berichtete über den Unfall bereits in eigener Pressemitteilung (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/5383698).

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

