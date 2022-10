Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Restaurant

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag der vergangenen Woche (14.10.2022) ist es in der Norderstedter Rathausallee zum Einbruch in ein Restaurant in Höhe der U-Bahnhaltestelle Norderstedt-Mitte gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 22:00 und 10:00 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten ein Notebook, ein Smartphone und Bargeld.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet um Kontaktaufnahme unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell