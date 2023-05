Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++Rasante Autofahrt endet im Grünstreifen+++Fahrraddieb am Bahnhof gefasst+++Zigarettenautomatenaufbruch gescheitert+++

Lüneburg (ots)

Wochenendpressemitteilung vom 28.04.23-01.05.2023 der Polizeiinspektion Lüneburg / Lüchow-Dannenberg / Uelzen

Lüneburg:

Rasante Autofahrt endet im Grünstreifen:

Gegen 22.15 Uhr am Freitagabend wurde der Polizei ein Unfall Am Bargenturm gemeldet. Vor Ort stand im Grünstreifen ein beschädigter PKW, in dem ein Frau und ein Mann auf Fahrer und Beifahrersitz saßen. Nach Zeugenaussagen war der PKW zu schnell in die Straße abgebogen und von dieser abgekommen. Die Zeugen bestätigten auch, dass die 17jährige, welche sich nun auf dem Beifahrersitz befand, gefahren ist. Sie habe nach dem Unfall die Plätze mit dem 19jährigen Mitfahrer getauscht. Da es sowohl bei der 17jährigen, als auch bei dem 19jährigen Hinweise auf Alkohol und Drogen gab, wurde bei beiden eine Blutprobenentnahme angeordnet. Strafverfahren unter anderem auch, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wurden eingeleitet.

Einbruch in Bäckerei gescheitert

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte in eine Bäckereifiliale im Stadtteil Bockelsberg einzudringen. Es waren Schäden an der Eingangstür zu erkennen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen unbekannt ein und wertet hierzu noch Videoaufzeichnungen aus. Erfolgreicher waren die Einbrecher, die am frühen Sonntagmorgen in die Büroräume einer Bildungsstätte in der Innenstadt eingedrungen sind. Durch den ausgelösten Alarm flohen die Unbekannten. Der alarmierte Sicherheitsdienst und die Polizei stellten dann durchwühlte Räume im Obergeschoss fest, zu dem Diebesgut konnte noch keine Angabe gemacht werden.

Ladendiebstähle in der Innenstadt

Gleich zweimal wurden am Samstagmittag zwei Ladendiebe in einem Kaufhaus in der Großen Bäckerstraße von den Ladendetektiven überführt. Erst versuchte gegen ein 34jähriger Unterwäsche und Socken in einem Koffer zu entwenden, kurze Zeit später versuchte ein 15jähriger Parfum unbezahlt mitgehen zu lassen. Gegen beide Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrraddieb am Bahnhof gefasst

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr wurde ein 15jähriger bei dem Diebstahl eines Fahrrades in der Fahrradgarage am Bahnhof beobachtet. Der Dieb flüchtete mit dem Fahrrad vor der eintreffenden Polizei, kann jedoch kurze Zeit später durch diese gestellt werden. Gegen den 15jährigen und seinen 17jährigen Komplizen, der bei der Tat dabei gewesen sein soll, wird nun ermittelt.

Schlägereien im Stintviertel

Eigentlich waren die verbalen Streitereien in der Lokalität am Stintmarkt schon beigelegt. Doch als das 29jährige Opfer die Lokalität gegen 04.00 Uhr am Sonntagmorgen verließ, um nach Hause zu gehen, geriet er abermals mit den vier unbekannten Männern aneinander, diesmal allerdings körperlich. Hierbei wurde ihm von einem der Männer gegen den Kopf geschlagen. Hierdurch wurde das Opfer leicht verletzt, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab. Zuvor war es gegen 03.00 Uhr Am Werder ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Hier war das 19jährige Opfer mit einer männlichen Person in Streit geraten. Im Verlauf des Streits schlägt der noch unbekannte Täter dem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch erleidet er eine Platzwunde an der Lippe. Der 19jährige wird vor Ort medizinisch versorgt und kann seinen Weg danach fortsetzen.

Landkreis Lüneburg:

Adendorf:

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten:

Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr missachtete die 35jährige Fahrerin eines PKW die Vorfahrt in der Straße Rauher Weg/Suren Winkel. Dadurch kam es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich mit dem Skoda einer 30jährigen. Beide Fahrerinnen und die 13jährige Beifahrerin aus dem Skoda wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen ins Klinikum. Die Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Streit in der Tankstelle

Am Sonntagvormittag stritten ein 35jähriger und 34jähriger im Tankstellenverkaufsraum im Bültenweg. Der 35jährige wurde zunehmend aggressiver und bedrohte die Mitarbeiterin. Bevor die verständigte Polizei eintraf flüchtete der 35jährige aus der Tankstelle und konnte von den Beamten am Kirchweg festgestellt werden. Auch hier benahm er sich gegenüber den Polizisten aggressiv und uneinsichtig, so dass er zum Ausnüchtern im polizeilichen Gewahrsam bleiben musste. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Scharnebeck:

Porsche landet im Graben

Da war der 81jährige Fahrer des Porsche zu schnell unterwegs. Am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr befuhr er die Kreisstraße zwischen Scharnebeck und Echem kam er nach der Linkskurve ins Schleudern. Dadurch landete das teure Fahrzeug im Graben. Leicht verletzt wurde hierdurch nur der 42jährige Beifahrer. Der Porsche allerdings fuhr danach nicht mehr und musste abgeschleppt werden.

Westergellersen:

Zigarettenautomatenaufbruch gescheitert

Am Montagmorgen gegen 03.30 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass drei Personen an dem Zigarettenautomaten in der Hauptstraße hantiert haben und danach geflüchtet sind. Am Automaten kann die Polizei Beschädigungen und ein Tatwerkzeug feststellen. In der anschließenden Fahndung werden drei tatverdächtige Männer und ein Fahrzeug überprüft. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungsverfahren ein.

Lüchow-Dannenberg:

1. Durch Unachtsamkeit entstandene Brände durch Feuerwehren gelöscht:

Südöstlich von Breese a.d. Göhrde wurde in der Feldmark am Freitag, 28. April, gegen 19.00 Uhr, ein Vegetationsbrand gemeldet. Es waren ca. 5 qm Waldboden in Brand geraten, wo offenbar zuvor Gartenabfälle abgelegt wurden. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Am Sonntag, 30. April, wurden vormittags brennende Gartenabfälle auf einem Grundstück in Prezelle gemeldet. Auch hier konnte durch die schnelle Brandbekämpfung der alarmierten Feuerwehr eine Ausbreitung verhindert werden. Als Ursache kommt hier die nicht ordnungsgemäße Lagerung von Glutresten eines vorherigen Lagerfeuers in Betracht. Von der Polizei wird der Hinweis gegeben, insbesondere mit zunehmender Trockenheit auf die Brandverhütung zu achten.

2. Verdächtige Personen waren nicht da:

Durch Mitarbeiter eines Geschäfts in Dannenberg wurden am Freitagabend (28.04.2023) nach Geschäftsschluss Stimmen im bereits geschlossenen Laden gehört. Da verdächtige Personen in den Räumlichkeiten vermutet wurden, erfolgte durch die Polizei eine Absuche. Die Stimmen konnten festgestellt und in der Fleischereiabteilung verortet werden. Hier konnten aber keine Personen, sondern vielmehr ein in Betrieb befindliches Radio festgestellt werden.

Uelzen:

Verdacht des Fahrens unter Einfluss

Am Freitagnachmittag kontrollieren Polizeibeamte in der Straße An der Wipperau in Uelzen die 19-jährige Fahrzeugführerin eines PKW. Hierbei können sie Ausfallerscheinungen, die für eine substanzielle Beeinflussung sprechen, feststellen. Daraufhin wird eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt im öffentlichen Verkehrsraum untersagt.

Sexuelle Belästigung durch unbekannten Täter

Am Freitagabend kommt es in der Heinrich-Meyerholz-Straße in Uelzen zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil zweier heranwachsender Frauen durch einen bislang unbekannten Beschuldigten. Dieser flüchtet anschließend fußläufig und nahezu vollständig entblößt vom Tatort.

Hinweise zum Beschuldigten an die Polizei Uelzen, Tel.: 0581 / 930 0

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagmorgen kontrollieren Polizeibeamte in der Birkenallee in Uelzen den 36-jährigen Fahrzeugführer eines PKW. Hierbei können sie Ausfallerscheinungen, die für eine substanzielle Beeinflussung sprechen, feststellen. Ein freiwilliger Urintest verläuft positiv auf THC. Daraufhin wird eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt im öffentlichen Verkehrsraum untersagt.

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Mofa

Am Samstagnachmittag stürzt ein 68-jähriger Fahrzeugführers mit seiner Mofa auf der L270 bei Wrestedt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme können eingesetzte Polizeibeamte eine Alkoholbeeinflussung in bislang unbekannter Höhe feststellen. Weiterhin kann eine körperliche Erkrankung als Ursache für den Sturz nicht ausgeschlossen werden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend wird der Polizei mitgeteilt, dass der 54-jährige Beschuldigte alkoholisiert einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum geführt haben soll. Der Beschuldigte kann durch die eingesetzten Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und gibt an, lediglich mit einem E-Bike gefahren zu sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,08 Promille. Anschließend wird eine Blutentnahme auf freiwilliger Basis durchgeführt.

