Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Implosion/Explosion bei Wartungsarbeiten in Biogasanlage - keine Verletzten - erheblicher Sachschaden - Polizei und Feuerwehr im Einsatz ++ Kollision - Pkw überschlägt sich - Drogeneinfluss ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.04.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl aus Büro - Hinweise

In der Nacht vom 26.04. auf den 27.04. entwendeten Unbekannte aus einem Büro in der Haagestraße unter anderem zwei Laptops und Schlüssel. Die Diebe flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen nach versuchter Körperverletzung

Am frühen Morgen des 27.04. kam es in einer Tankstelle in der Soltauer Straße zu einer versuchten Körperverletzung zum Nachteil einer Mitarbeiterin. Ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 49-Jährifer hielt sich im alkoholisierten Zustand auf dem Gelände der Tankstelle auf und belästigte Kunden. Der Verursacher soll unter anderem versucht haben, die Mitarbeiterin zu schlagen. Dieser erhielt in der Folge einen Platzverweis.

Lüneburg - Jugendliche Ladendiebinnen erwischt

Zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie kam es am 27.04. gegen 18:30 Uhr in der Grapengießerstraße. Zwei 15-jährige Mädchen entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Kosmetikartikel im Wert von gut 20 Euro. Durch den Ladendetektiv wurde dies beobachtet, sodass die Mädchen auf den Diebstahl angesprochen wurden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kollision - Pkw überschlägt sich - Drogeneinfluss

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 27.04.23 im Kreuzungsbereich Kochstraße/Franz-Lübeck-Straße. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Fabia war gegen 15:45 Uhr in der Kochstraße in Fahrtrichtung Lüchower Straße unterwegs. Dabei wollte der Skoda-Fahrer noch schnell die Franz-Lübeck-Straße queren und kollidierte dabei mit dem Pkw VW Touran einer vorfahrtsberechtigen 33-Jährigen. Der Skoda überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 40-Jährige, der leicht verletzt wurde, unter Drogeneinfluss stand. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Uelzen

Ebstorf, OT. Altenebstorf - Implosion/Explosion bei Wartungsarbeiten in Biogasanlage - keine Verletzten - erheblicher Sachschaden - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Vermutlich erheblicher Sachschaden, jedoch glücklicherweise kein Personenschaden entstand in den Morgenstunden des 28.04.23 bei einer Implosion/Explosion auf dem Gelände einer Biogasanlage im Stadorfer Weg. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten am Morgen Wartungsarbeiten an einem Biogasbehälter stattgefunden, als es zu der Implosion mit Feuer kam. Fünf Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt am/auf dem Behälter auf. Durch die Druckwelle wurde der Betondeckel des Biogasbehälters angehoben und beschädigt. Verletzte wurde glücklicherweise niemand. Polizei und Feuerwehr sind u.a. auch mit einer Drohne zur Schadensfeststellung im Einsatz. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als 100.000 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache bzw. zum Hergang dauern an.

Uelzen - "räuberischer Diebstahl" - Ladendieb wirft mit Bierflasche

Zu einem räuberischen Ladendiebstahl kam es in den Morgenstunden des 28.04.23 vor einem Bekleidungsgeschäft in der Veerßer Straße. Ein 37-Jähriger hatte sich gegen 09:15 Uhr ein Bekleidungsstück von einem Außenkleiderständer gegriffen und versuchte abzuhauen. Zeugen beobachteten dieses, so dass ein Mitarbeiter den Mann verfolgt und ihn festhalten konnte. Es kam zu einem Gerangel, wobei der 37-Jährige auch mit einer Bierflasche warf, so dass der Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Schaufensterscheibe mit Stein eingeworfen - erheblicher Sachschaden

Einen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro verursachten Unbekannte in den Nachtstunden zum 28.04.23 an der Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäfts Schnellenmarkt. Die Vandalen warfen das Schaufenster gegen 01:30 Uhr mit einem Stein ein. Dadurch wurde die Scheibe zerstört sowie Fahrräder beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Außenspiegel abgefahren" - weitergefahren

Aufgrund zu geringem Seitenabstands streifte eine 89 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo in den Mittagsstunden des 27.04.23 gegen 11:30 Uhr Am Stadtgut den Außenspiegel eines abgestellten Pkw VW Golf, so dass beide Außenspiegel der Fahrzeuge abgefahren wurden. Die Seniorin fuhr weiter. Zeugen konnten das Kfz-Kennzeichen ablesen, so dass die Frau ermittelt werden konnte. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 14 Verstöße

Die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit in den Nachmittagsstunden des 27.04.23 in der Hauenriede. Dabei waren insgesamt 14 Fahrer zu schnell unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell