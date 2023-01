Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230113-1: Einbruch in Wohnung und Einfamilienhaus

Bedburg und Kerpen (ots)

Ermittler suchen in beiden Fällen nach Zeugen

Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (12. Januar) in ein Einfamilienhaus in Bedburg und in eine Wohnung in Kerpen eingebrochen.

Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können. Diese nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Bedburg-Kirchtroisdorf seien Unbekannte laut ersten Ermittlungen zwischen 16.20 Uhr und 22.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Vogsberg" eingebrochen. Laut derzeitigem Sachstand sollen die Gesuchten ein Fenster eingeschlagen und danach mehrere Zimmer durchsucht haben. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck.

Zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr sollen unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung in der Straße "Am Vogelrutherfeld" in Kerpen-Sindorf aufgehebelt haben. Danach sollen sie die Wohnung durchwühlt und Bargeld entwendet haben.

In beiden Fällen sicherten Polizeibeamte die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

