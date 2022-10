Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Warnung vor Whatsapp-Betrügern

"Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer", so oder so ähnlich fing die Nachricht von Betrügern an, die zahlreiche Bürger im Bodenseekreis in den vergangenen Tagen über den Messenger "Whatsapp" bekommen haben. Bei der hinlänglich bekannten Masche geben sich Unbekannte als nahe Familienangehörige aus und versuchen so, ihre Gegenüber zu einer schnellen finanziellen Unterstützung zu bewegen. In der Nachricht heißt es weiter: "ich kann nicht auf mein Online-Banking zugreifen und muss dringend mehrere Rechnungen überweisen". Leider schaffen es die Betrüger durch diese perfide Art und Weise immer wieder, den Opfern Geld zu entlocken. So auch in einem Fall in Friedrichshafen am Dienstag. Der angeschriebene Mann überwies, in der Annahme, er würde seinem Sohn aushelfen, einen vierstelligen Euro-Betrag. Erst im Nachgang wurde er misstrauisch. Als er seinen tatsächlichen Sohn über die ihm bekannte Nummer kontaktierte, flog der Betrug auf und der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser Form des Betruges. Lassen Sie sich nicht zu einer schnellen Überweisung drängen, sondern nehmen sie zunächst persönlich Kontakt zu ihrem Angehörigen auf. Sollten Sie Verdacht schöpfen, einem Betrüger aufgesessen zu sein, kontaktieren Sie umgehend die Polizei. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Betrugsarten finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Friedrichshafen

Nach Parkrempler weggefahren

Nachdem ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken am Dienstagmittag in der Waggershauser Straße einen Pkw touchiert und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Am geparkten Skoda entstand rund 2.000 Euro Sachschaden. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

E-Scooter gestohlen

Einen E-Scooter, der verschlossen am Fahrradständer bei der Pestalozzischule in der Allmandstraße abgestellt war, hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 11.15 Uhr gestohlen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter sowie zum Verbleib des gestohlenen E-Scooters unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mann im BVB-Trikot greift Passant an und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein augenscheinlich alkoholisierter Unbekannter am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr im Bereich der Metzstraße Streit gesucht und einen Passanten angegriffen hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Der Mann war lautstark brüllend und aggressiv von der Friedrichstraße über die Metzstraße in Richtung Unterführung zur Bismarckstraße gelaufen, warf mit beleidigenden Äußerungen um sich und ging auf einen 18-Jährigen los. Diesen packte er an der Jacke, woraufhin sich ein Gerangel entwickelte, bei dem die Bekleidung des 18-Jährigen beschädigt wurde. Im Anschluss suchte der Angreifer das Weite. Er wird als 30 - 35 Jahre alt und schlank beschrieben. Er war mit einer blauen Jeans, schwarzen Schuhe und einem gelben Dortmund-Fußballtrikot bekleidet. Er hatte kurze Haare und einen kurzen Bart. Hinweise nimmt der Polizeiposten Altstadt unter 07541/36142-0 entgegen.

Eriskirch

Autofahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Eriskirch und Eriskirch-Schlatt hat am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein 28-jähriger Ford-Lenker war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug und drehte sich in der Folge. Beim Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei schließt Sekundenschlaf als Ursache nicht aus und veranlasste die Entnahme einer Blutprobe zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 28-Jährigen. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Am Sattelzug entstand rund 3.000 Euro, am Ford etwa 10.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Eriskirch und die Straßenmeisterei im Einsatz waren, musste die Bundesstraße bis etwa 11.15 Uhr teilweise voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Eriskirch

Auffahrunfall

Unachtsam von der Auffahrt Schlatt auf die Bundesstraße aufgefahren ist am Mittwoch gegen 12.15 Uhr eine 45-jährige Fiat-Fahrerin und hat dabei einen Unfall verursacht. Sie erkannte zu spät, dass sich in Richtung Lindau ein Stau gebildet hatte, und fuhr auf den Mercedes Vito eines 66-Jährigen auf. Dabei entstand an ihrem Pkw rund 6.000 Euro, am Mercedes etwa 2.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Überlingen

Unachtsam in Kreuzung eingefahren - Unfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr auf der L 200 ereignet. Eine 78-jährige Skoda-Fahrerin fuhr von der Ottomühle auf die Landesstraße ein und nahm dabei einem aus Überlinger Richtung kommenden 55 Jahre alten Opel-Lenker die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Beide Unfallbeteiligten mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Salem

Vorfahrt genommen - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Mittwoch gegen 7.30 Uhr an der Einmündung der Mimmenhauser Straße zur Grasbeurer Straße wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Die 23-Jährige fuhr mit ihrem Opel auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den nahenden Subaru eines 59-Jährigen. Bei der Kollision entstand an beiden Wagen wirtschaftlicher Totalschaden, der am Opel auf rund 5.000 Euro, am Subaru auf etwa 15.000 Euro beziffert wird. Ein Rettungsdienst brachte die 23-Jährige zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

