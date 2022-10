Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Frau von Unbekanntem belästigt

Nachdem eine Jugendliche angibt, am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr in der Straße "Schmidl Siedlung" von einem Unbekannten belästigt worden zu sein, ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen und bittet um Hinweise. Der Mann soll die junge Frau unsittlich berührt haben, woraufhin sie sich zur Wehr setzte und die Flucht ergriff. Den Täter beschreibt sie als etwa 30 - 40 Jahre alt. Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jeans bekleidet gewesen sein und eine schwarze medizinische Maske getragen haben. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 an die Ermittler zu wenden.

Meßkirch

Parkbank beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in der Conradin-Kreutzer-Straße eine massive Parkbank beschädigt und danach das Weite gesucht. Ein Zeuge hatte mehrere verdächtige Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren an der Tatörtlichkeit beobachtet und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Beamten waren die Tatverdächtigen bereits in Richtung Innenstadt geflüchtet. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte keiner der Beteiligten angetroffen werden. Bei den Personen soll es sich um vier Männer in Armeekleidung und Stiefeln gehandelt haben. Unter ihnen sei auch eine Frau mit langen schwarzen Haaren gewesen. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Beuron

Autofahrer flüchtet nach Spiegelstreifer - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Spiegelstreifer am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der K 8278 zwischen Beuron und der Abzweigung Buchheim/Leibertingen ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfalllfucht. Eine 32-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Buchheim unterwegs, als ihr ein unbekannter Autofahrer entgegenkam. Beim Vorbeifahren berührten sich die Außenspiegel der Pkw, wobei jener am Skoda beschädigt wurde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt im Anschluss zügig in Richtung Beuron fort, ohne sich um die Unfallfolge zu kümmern. Angaben der 32-Jährigen zufolge soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen beigefarbenen Kleinwagen mit dunkler Motorhaube, mutmaßlich einen BMW i3, handeln. Dieser könnte ebenfalls Beschädigungen am linken Außenspiegel aufweisen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Stetten am kalten Markt unter Tel. 07573/815 entgegen.

Veringendorf

Dieseldiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Auf Dieselkraftstoff hatten es unbekannte Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Freifläche zwischen der Benzinger Straße und der Bundesstraße 32 abgesehen. Aus einem Traktor schlauchten sie rund 750 Liter Kraftstoff ab und nahmen darüber hinaus einen im näheren Umfeld stehenden, mit 800 Litern Diesel gefüllten Container komplett mit. Der Diebstahlschaden wird insgesamt auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Personen, die in der fraglichen Nacht in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 an die Polizei zu wenden.

Meßkirch

Omnibus ausgewichen - Unfall

Einem auf ihrer Spur entgegenkommenden Omnibus ist am Mittwoch gegen 11.30 Uhr eine 29-jährige VW-Fahrerin auf der K 8221 zwischen Menningen und Igelswies ausgewichen und verunfallt. Um eine Kollision mit dem Bus zu vermeiden, lenkte die Frau ihren VW Transporter mit Anhänger nach rechts, geriet dort aufs Bankett und steuerte gegen. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem massiven Zaunpfosten. Der bislang unbekannte Fahrer des Omnibusses setzte seine Fahrt indes in Richtung Menningen fort. Am VW der 29-Jährigen entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro, am Anhänger ein solcher in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Fahrer des Busses geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in der Altshauser Straße entstanden. Eine 19 Jahre alte Audi-Fahrerin erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 71-Jähriger mit seinem Ford verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Von Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit war mutmaßlich die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 20 Uhr in der Straße "Am Litzelbacher Weg" ereignet hat. Ein 19-Jähriger kam mit seinem VW Golf GTI zwischen Pfullendorf und Otterswang nach rechts von der Straße ab und fuhr einige Meter durch das bewirtschaftete Feld. Am VW entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro, der Schaden an dem Feld kann noch nicht beziffert werden. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

